تعرف على موعد مباراة برايتون وآرسنال في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال، ضيفًا ثقيلًا على برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، على ملعب فالمر.

ويدخل آرسنال، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة ليفربول على قمة ترتيب الدوري.

وتحتل كتيبة ميكيل أرتيتا، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برايتون وآرسنال، في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 6 أبريل 2024، على ملعب فالمر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برايتون - آرسنال السبت 6 أبريل 2024،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 فالمر

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-