موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الجولة 30 من الدوري الألماني، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

تتجه الآن أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة إلى الدوري الألماني الوحيد الذي استطاع العودة لاستئناف مبارياته في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد أن توقف منذ مارس الماضي حتى مايو.

من المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ متصدر البوندسليجا باير ليفركوزن في الجولة الثلاثين على ملعب باي أرينا يوم السبت 6 يونيو 2020 ميلادياً الموافق 14 شوال 1441 هجرياً في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

استطاع البايرن الفوز بالأربعة مباريات السابقة أي جميع اللقاءات منذ عودة الدوري الألماني بعد فيروس كورونا، ويحل الفريق البافاري ضيفًا على الأسود خامس الدوري فهل سيعرقل أصحاب الأرض مسيرته أم سيتمكن الأحمر من توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند ؟

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باير ليفركوزن - بايرن ميونخ السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 باي أرينا

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن صفوف بايرن ميونخ 4 لاعبين، هم فيليبي كوتينيو وكورنتين توليسو للإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله لعدم اكتمال لياقته ولارس لوكاس ماي للإصابة أيضًا، أما لوكاس هيرنانديز فوضعه بعد الشك بعد العودة للتدريبات.

سيبدأ فليك بطريقة البايرن المعتادة لمدربي الفريق على مدار العقد باستثناء جوارديولا، وسيتواجد في حراسة المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي دفاعي مكون من بافارد وبواتينج وألابا ودافيز، وسيتم الدفع بكيميش وألكانتارا في الوسط، وأمامهما الثلاثي جنابري ومولر وكومان، وسيقود الهجوم الهداف ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لباير ليفركوزن

سيغيب عن تشكيل باير ليفركوزن في المباراة ضد بايرن ميونخ اللاعب لارس بيندر للإصابة.

Leon Bailey has scored three goals in his last two appearances against FC Bayern.



Hungry for more?



🔜 #B04FCB pic.twitter.com/OsyK9Sk5yw — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 3, 2020

وسيبدأ بيتر بوش بتشكيل متحفظ في محاولة لمجاراة قوة البايرن الهجومية، وفي حراسة المرمى سيتواجد لوكاس هراديكي، وأمامه رباعي الدفاع دراجوفيتش، جوناثان تاه، سفين بيندر، دالي سينجرافين، في الوسط سيتواجد كريم ديميرباي، ناديم أميري، تشارلز أرانجويز، وأمامهم كريم بلعربي، كاي هافيرتز، موسى ديابي.

التشكيل | 4-3-3