موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه الآن أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة إلى الدوري الألماني الوحيد الذي استطاع العودة لاستئناف مبارياته في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد أن توقف منذ مارس الماضي حتى مايو.

من المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ متصدر البوندسليجا باير ليفركوزن في الجولة الثلاثين على ملعب باي أرينا يوم السبت 6 يونيو 2020 ميلادياً الموافق 14 شوال 1441 هجرياً في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

استطاع البايرن الفوز بالأربعة مباريات السابقة أي جميع اللقاءات منذ عودة الدوري الألماني بعد فيروس كورونا، ويحل الفريق البافاري ضيفًا على الأسود خامس الدوري فهل سيعرقل أصحاب الأرض مسيرته أم سيتمكن الأحمر من توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند ؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يغيب عن صفوف بايرن ميونخ 4 لاعبين، هم فيليبي كوتينيو وكورنتين توليسو للإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله لعدم اكتمال لياقته ولارس لوكاس ماي للإصابة أيضًا، أما لوكاس هيرنانديز فوضعه بعد الشك بعد العودة للتدريبات.

سيبدأ فليك بطريقة البايرن المعتادة لمدربي الفريق على مدار العقد باستثناء جوارديولا، وسيتواجد في حراسة المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي دفاعي مكون من بافارد وبواتينج وألابا ودافيز، وسيتم الدفع بكيميش وألكانتارا في الوسط، وأمامهما الثلاثي جنابري ومولر وكومان، وسيقود الهجوم الهداف ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

سيغيب عن تشكيل باير ليفركوزن في المباراة ضد بايرن ميونخ اللاعب لارس بيندر للإصابة.

