باير ليفركوزن وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن فى الجولة 30 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في باي أرينا

باير ليفركوزن 2 × 4 بايرن ميونخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

89' باولينيو تبادل الكرة مع فولاند ثم مررها لفيرتس في يمين منطقة الجزاء، فراوغ ألابا ثم أرسل تسديدة يسارية عبرت للشباك من على يمين نوير..

89' الثاااااااااااااااااااااني لليفركوزن عن طريق فيرتس.

87' ديابي ينطلق بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يدور ويرسل عرضية أرضية تعبر من باولينيو ويبعدها الدفاع.

86' ليفاندوفسكي يتلاعب بدفاع ليفركوزن ويدخل يسار منطقة الجزاء حتى يصل لهراديسكي الذي يمسك الكرة من أمامه.

85' لوكاس هيرنانديز يدخل بدلاً من دافيس.

82' تسيير اللقاء متواصل من قبل عناصر بايرن ميونخ، وتراجع لباير ليفركوزن.

80' ديابي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع بسهولة.

80' ليفاندوفسكي يحاول التوغل لكن الدفاع يفتك الكرة.

79' عناصر البايرن يسيرون اللقاء بتبادل الكرة فيما بينهم.

78' ديابي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تسديدة ساقطة يبعدها نوير.

76' التبديل الأخير لباير ليفركوزن بدخول فولاند بدلاً من ألاريو.

76' تمريرات بافارية في الخلف تنتهي بكرة عالية من نوير تخرج إلى تماس لبايرن ميونخ.

74' 3 تبديلات دفعة واحدة لبايرن ميونخ بدخول خافي مارتينيز وتياجو وبيريشيتش بدلاً من كومان وجنابري وجوريتسكا.

74' جوريتسكا ينطلق بالكرة في اليسار ويعبر من دراجوفيتش الذي يمسكه من القميص، فيشير الحكم إلى خطأ وإنذار عليه.

73' حصار من ليفركوزن لبايرن ميونخ المتراجع تمامًا.

70' محاولات من باير ليفركوزن لتسجيل الثاني، لكن لا مجال

68' كرة أمامية لليفركوزن ينطلق لها ديابي ويصل لها على خط الركنية، فيرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

66' جنابري أرسل عرضية أرضية من اليمين اصطدمت بالدفاع ووصلت الكرة لمولر الذي أرسل عرضية ثانية طار لها ليفاندوفسكي وأرسل رأسية سكنت شباك هراديسكي.

66' الراااااااااااابع لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي.

64' كومان يتلاعب بالدفاع في يسار منطقة الجزاء، ثم يمرر الكرة لجنابري الذي يرسل تسديدة من عمق المنطقة، تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

63' ديابي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تخرج عالية جدًا إلى ضربة مرمى.

62' تبديل رابع لليفركوزن بدخول باولينيو بدلاً من باوجارتلينجر.

62' كيميش ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول، يحولها بافارد برأسه للمرمى، لكن الكرة تصل سهلة ليد هراديسكي.

61' دافيس يفض الاشتباك وينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يمين المرمى.

60' اللعب منحصر الآن في وسط الميدان

59' بيندر يرسل كرة عالية تصل إلى ألاريو خلف دفاع البايرن، لكن تسلل على ألاريو.

58' ليفركوزن أفضل في الشوط الثاني، لكن حتى الآن لا فعالية على المرمى.

56' ديميرباي ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها الدفاع البافاري.

55' عرضية خطيرة من اليسار عن طريق ديابي إلى القائم الثاني، يقابلها ألاريو برأسية تصطدم بظهر ألابا وتخرج إلى ركنية من على يسار المرمى.

54' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، لكن محاولات ليفركوزن لا تتوقف.

51' تحضير للهجوم من باير ليفركوزن في الخلف، وضغط على حامل الكرة من بايرن ميونخ.

50' جوريتسكا يمرر كرة أمام منطقة الجزاء لكومان الذي يمرر من يمين قوس منطقة الجزاء الكرة لمولر القادم من الخلف، فيقابلها بتسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار المرمى.

49' ديابي ينطلق بالكرة في اليسار حتى يدخل منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

48' كيميش ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة، يطير لها هراديسكي ويمسك الكرة.

47' عرضية أرضية من دافيس من اليسار يبعدها الدفاع من أمام ليفاندوفسكي للركنية.

46' يبدأ الآن الشوط الثاني من المباراة.

46' We're back for the second half.



Some changes from Peter Bosz:



📥 Kerem Demirbay, Florian Wirtz, Wendell



📤 Nadiem Amiri, Karim Bellarabi, Leon Bailey#B04FCB | 1-3 pic.twitter.com/JbGCabasTr — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 6, 2020

3 تبديلات في صفوف باير ليفركوزن قبل بداية الشوط الثاني، حيث خرج بلعربي وأميري وليون بايلي، ودخل فينديل وديميرباي وفيرتس.

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بثلاثة أهدافٍ لهدفين

46' كيميش أرسل كرة عالية من قبيل الوسط وضعت جنابري في مواجهة هراديسكي الذي خرج من مرماه، فأرسل الألماني الكرة بتسديدة ساقطة إلى المرمى.

46' الثاااااااااااالث لبايرن ميونخ عن طريق جنابري.

45' جنابري يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء وينفرد بهراديسكي ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الحارس.

44' عرضية من بلعربي من اليمين تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

42' تدرج بالكرة بين لاعبي بايرن ميونخ في مرتدة سريعة، حتى تصل لجوريتسكا الذي يتقدم بها أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يسارية يطير لها هراديسكي لإبعاد الكرة من على يساره، لكنها تأخذ يده وتدخل للشباك.

42' جووووووووووووووول ثاني لبايرن ميونخ عن طريق جوريتسكا.

40' تابسوبا يمسك الكرة ويلعبها سريعًا فيضع مولر قدمه أمامها، فيرفع الحكم البطاقة الصفراء في وجهه مباشرةً.

40' عرضية بافارية من اليسار تبحث عن مولر الذي تدخل على دراجوفيتش في عمق المنطقة، فأشار الحكم إلى خطأ.

39' ألابا أرسل كرة طولية رائعة وصلت لليفاندوفسكي في يمين المنطقة، فروضها على صدره ثم أرسل تسديدة أرضية خرجت إلى ضربة مرمى من على يمين هراديسكي.

39' يا رباااااااه، ماذا أضعت يا ليفاندوفسكي؟

37' أرانجويز يتقدم بالكرة ثم يمررها لديابي أمام منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة قوية من على القوس يمسكها نوير.

36' كومان ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لدافيس المتقدم في يسار منطقة الجزاء، لكن بيندر يفتك الكرة.

35' بطاقة صفراء أخرى يتحصل على بلعربي بعد تدخل قوي منه على دافيس.

34' ديابي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ألابا.

34' ألابا يرسل كرة أمامية بحثًا عن كومان، لكنها تعبر من الجميع إلى يد الحارس.

33' تفوق لباير ليفركوزن في هذه الأثناء، وتراجع لبايرن ميونخ.

32' ليفاندوفسكي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي منه في وسط الميدان ومن ثم الاعتراض بقوة.

31' كيميش ينفذ الضربة الحرة بتسديدة إلى المرمى مباشرة، لكن الكرة سهلة في يد هراديسكي.

30' دافيس يحاول الانطلاق في اليسار، لكن أميري يعرقله بقوة، وخطأ وإنذار على أميري.

29' تمريرات في الخلف بين لاعبي ليفركوزن في محاولة للتماسك، وضغط قوي على حامل الكرة من بايرن ميونخ.

جوووووووووووووووووووووووووووول كومان يعادل النتيجة 😍#ليفركوزن_بايرن 1 : 1 (27') pic.twitter.com/cZsLV3pMOV — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 6, 2020

27' جوريتسكا تقدم بالكرة في الوسط ثم أرسل بينية لكومان الذي انطلق بسرعته حتى دخل يسار منطقة الجزاء وانفرد بهارديسكي، ثم أرسل الفرنسي تسديدة عبرت للشباك من على يسار الحارس.

27' التعاااااااااااااااااادل لبايرن ميونخ عن طريق كومان.

26' بواتينج يرسل كرة عالية إلى منطقة الجزاء حيث مولر الذي يحاول الترويض، لكن هراديسكي الأقرب كالعادة.

25' الحكم يشير إلى تسلل على كومان في الكرة الماضية.

24' مولر أرسل عرضية من يمين المنطقة، طار لها ليفاندوفسكي وحاول السيطرة على الكرة بقدمه، لكنه اصطدمت به وذهبت لكومان الذي مررها برأسه للبولندي الساقط فحولها للمرمى برأسه، لكن هراديسكي أمسكها في الأخير.

24' يا إلهي! هدف التعادل يضيع من ليفاندوفسكي بطريقة غريبة.

23' جنابري يتوغل في يمين منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة لكيميش الذي يرسل تسديدة من أمام المنطقة، لكنها تصطدم بالدفاع.

22' كيميش يتوغل في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يعترضها تابسوبا ويبعدها.

21' كومان يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع من أمام ليفاندوفسكي، فتسقط الكرة أمام بافارد الذي يحاول التسديد، لكن الدفع يبعد الكرة من أمامه

20' بواتينج يرسل كرة عالية من الوسط بحثًا عن كومان في منطقة الجزاء، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

19' حصار من بايرن ميونخ على ليفركوزن، لكن لا وجود للثغرات حتى الآن.

16' تسديدة قوية من كومان من أمام منطقة الجزاء تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

15" كيميش ينفذ الركنية بعرضية إلى يسار منطقة الجزاء، يحولها جوريتسكا برأسه إلى المرمى، لكن هراديسكي يمسك بها.

15' انطلاقة من مولر في اليمين حتى منطقة الجزاء حيث يرسل عرضية يبعدها الدفاع الأحمر.

14' ركنية لباير ليفركوزن ينفذها أميري بعرضية على القائم الأول يبعدها ألابا.

13' اندفاع لباير ليفركوزن بحثًا عن الثاني.. ما الذي يحدث؟

10’ GOOOOAAAAAL!



It counts! Lucas Alario opens the scoring in the BayArena! #B04FCB | 1-0 pic.twitter.com/4Y6KOGhyne — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 6, 2020

11' بداية لهدف كانت بصراع على الكرة في اليسار انتهى بها عند باومجارتلينجر الذي أرسل تمريرة وضعت ألاريو في مواجهة نوير في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية سكنت الشباك.

10' الحكم يشير إلى صحة الهدف ويعلن تقدم باير ليفركوزن.

9' الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل ثم يعود لحكم الفيديو.

9' جوووووووووووول لباير ليفركوزن عن طريق ألاريو.

8' كومان حاول التوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء من أمام تابسوبا الذي لم يلمسه، لكن الفرنسي سقط وطالب بخطأ بمنحه الحكم الإنذار للتمويه.

8' البطاقة الصفرء الأولى في اللقاء يتحصل عليها كومان.

8' عرضية خطيييرة من اليمين عن طريق مولر بحثًا عن ليفااندوفسكي، لكن الدفاع يبعدها.

7' كرة بايلي لبلعربي تتكرر، لكن مرةً أخرى الكرة بلعربي يفشل في السيطرة عليها.

6' سيطرة على الكرة في هذه الأثناء من ليفركوزن، وضغط على حاملها من بايرن.

5' بايلي يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية إلى بلعربي في يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة صعبة على بلعربي.

4' كومان يتوغل في اليمين ثم يرسل عرضية يسارية تعبر من الجميع وتصل إلى يد هراديسكي.

3' صراع الوسط محتدم، وكل فريق يسعى للسيطرة.

2' بايرن على اليمين بالأسود الرديف، وليفركوزن بالأحمر على اليسار.

1' بداية الشوط الأول من المباراة..

تشكيل باير ليفركوزن:

يبدأ المدرب بيتر بوش بشكل متحفظ، وسيفتقد أحد أهم عناصره هو هافيرتس المطلوب في عديد الأندية الأوروبية، وسيكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 3-4-3

لوكاس هراديكي

أليكساندر دراجوفيتش - سفين بيندر - إدموند تابسوبا

ناديم أميري - كارليس أرانجويز - يوليان بومجارتلينجر - كريم بلعربي

ليون بايلي - لوكاس ألاريو - موسى ديابي

Here’s how we’ll start things off in the BayArena today! 💪



Kai Havertz will have to miss today’s match with muscular problems.🙁 #B04FCB pic.twitter.com/qBxrypgKwY — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 6, 2020

البدلاء: رمزان أوزكان - جوناثان تاه - فينديل - ميتشيل فايسر - كريم ديميرباي - إزيكيل بالاسيوس - فلوريان فيرتس - باولينيو - كيفن فولاند.

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانزي فليك بطريقة (4-2-3-1)، والتشكيل هو: