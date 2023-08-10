تعرف على موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يتطلع ريال مدريد إلى بداية قوية لموسمه الجديد والذي سيكون مليئًا بالتحديات المثيرة في الدوري الإسباني، لمصالحة جماهيره وتحقيق اللقب الذي خسره في الموسم الماضي.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته على ملعب سان ماميس، حينما يحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو، ويبدأ حملة استعادة لقب الليجا عليه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 12 أغسطس 2023 على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك رؤية مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد السبت 12 أغسطس 2023

22:30 مصر والسعودية beIN Sports Premium 1 سان ماميس

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

التشكيل: 4-2-3-1

أوناي سيمون

دي ماركوس - ييراي ألفاريز - فيفان - ليكوي

رويز دي جالاريتا - فيساجا

نيكو ويليامز - مونايين - أوهيان سانسيت

إينيكاي ويليامز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

لونين

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارفخال

جوود بيلينجهام - كامافينجا - أوريليان تشواميني

رودريجو - فينيسيوس جونيور - فالفيردي