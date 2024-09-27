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Conor Gallagher Atletico Madrid Kylian Mbappe Real Madrid 2024-25Getty/GOAL
الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
بلال محمد

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، قمة من قمم الكرة الإسبانية، والتي ستجمع أتلتيكو مدريد، مع ريال مدريد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025.

ريال مدريد، بعد بداية ليست هي الأفضل في الدوري هذا الموسم، بدأ في تحقيق سلسلة انتصارات كان آخرها الفوز على ألافيس في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلتها أمام أتلتيكو، للاستمرار في ملاحقة برشلونة، على صدارة الليجا.

على الجانب الآخر أتلتيكو مدريد، بعد فوز هام على سيلتا فيجو في الجولة الماضية، سيعمل على التسلح بعامل الأرض والجمهور، لحسم الديربي والتغلب على ريال مدريد، لخطف الوصافة.

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ويأتي ريال مدريد، في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل أتلتيكو، المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
أتلتيكو مدريد - ريال مدريدالأحد 29 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1خليل البلوشيسيفيتاس ميتروبوليتانو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025:

الخطة3-5-2
حراسة المرمىيان أوبلاك
خط الدفاعلو نورماند، خوسيه خيمينيز، رينيلدو ماندافا
خط الوسطماركوس يورينتي، رودريجو دي بول، كوكي، كونور جالاجير، سامويل لينو
خط الهجومخوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان

ما تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يتفوق ريال مدريد بصورة كاسحة على أتلتيكو مدريد عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإسباني، منذ أول مباراة بينهما في موسم 1928-29.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين في "لا ليجا" أقيمت لحساب الجولة الـ 23 في منافسات موسم 2023-24، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

البطولةعدد المبارياتفوز ريال مدريدفوز أتلتيكو مدريدالتعادل
الدوري الإسباني174914142

ما تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في البطولات المختلفة؟

يتفوق ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس ملك إسبانيا، أو دوري أبطال أوروبا.

لكن أتلتيكو مدريد يملك الأفضلية على حساب ريال مدريد في بطولات كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس الدوري الإسباني التي ألغيت.

البطولةعدد المبارياتفوز ريال مدريدفوز أتلتيكو مدريدالتعادل
دوري أبطال أوروبا9522
كأس السوبر الأوروبي1010
الدوري الإسباني174914142
كأس ملك إسبانيا251186
كأس السوبر الإسباني4112
كأس الدوري الإسباني4121
مباريات ودية1010
الإجمالي2181095653
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