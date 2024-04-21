تعرف على موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في المباراة المؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الإمارات، مباراة هامة وقوية تجمع بين آرسنال وتشيلسي، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي، وليفربول على قمة ترتيب الدوري، خاصة بعد الفوز الأخير على وولفرهامبتون.

أما تشيلسي، يريد مصالحة جماهيره بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواصلة النتائج الإيجابية في البريميرليج، خلال الفترة الماضية لمحاولة خطف مركز يؤهله إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم القادم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وتشيلسي، في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، هو الثلاثاء 23 أبريل 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - تشيلسي الثلاثاء 23 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 الإمارات

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - تاكيهيرو تومياسو خط الوسط جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد خط الهجوم بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024