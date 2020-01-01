موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد شباب الأهلي الإماراتي في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

ضمن الهلال السعودي التأهل رسميًا إلى دور الـ 16 بعد أن حسم صدارة المجموعة (ب) برصيد 11 نقطة بعد التعادل السلبي في مواجهة اليوم أمام فريق شاهر خودرو الإيراني ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أسيا يليه وصيف المجموعة باختاكور المتقدم بنقطة واحدة فقط عن شباب الأهلي الإماراتي صاحب المركز الثالث في المجموعة بعد مواجهة اليوم التي جمعت بينهم على ستاد نادي الوكرة الرياضي والتي انتهت أيضاً بالتعادل السلبي بين الفريقين ومازال لدى الفريق الإماراتي الفرصة في سحب البساط من الفريق الإوزباكستاني والوصول للمركز الثاني والتأهل لدور ال16 بدلاُ منه.

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ما هو موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي؟

في مواجهه نارية يلتقي الهلال السعودي فريق شباب الأهلي الإماراتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا على ستاد خليفة في قطر، يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق صفر 1442 هجرياً، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

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أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - شباب الأهلي ستاد خليفة الأربعاء 23 سبتمبر 2020،،

6 صفر 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN SPORTS HD 7

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للهلال؟

لا يُعاني الهلال من أي إصابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام شباب الأهلي

ومن المتوقع أن يعتمد لوتشيسكو على تشكيلته المعتادة، بالمعيوف في حراسة المرمى وثنائي في قلب الدفاع هما البليهي وسون مع منتصف ملعب بقيادة كويار والفرج وفي الأمام القاطرة البشرية بافيتمبي جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كارييو

بافيتيمبي جوميس