موعد مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد العين في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 16.

الزعيم يمر بفترة صعبة مؤخرًا، ويريد استعادة نغمة الانتصارات التي لم يتذوق طعمها إلا مرة وحيدة في آخر خمس مباريات له.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.

على الجانب الآخر العين، يعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويسعى للهروب من مناطق الهبوط، التي يتواجد فيها الفريق، وموقفه صعب للغاية.

العين يأتي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير من ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الفيصلي والباطن أصحاب المركزين الرابع عشر والثالث عشر على الترتيب.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة العين والهلال، في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي؟

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 16.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، الثالث وخمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.