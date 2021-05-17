موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في قمة الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد قمة الجولة 28 من الدوري السعودي 2021 بين الهلال والأهلي.

يحتاج الزعيم للفوز بالكلاسيكو على الراقي للفوز باللقب، دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب والعين، وحتى في حالة الخسارة أو التعادل يمكن للهلال الفوز باللقب بشرط أن يخسر الليث الأبيض.

يحتل الأهلي السعودي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وبذلك انتهى موسم الفريق ولن يشارك في دوري ابطال آسيا الموسم القادم، فالفارق بينه وبين الاتحاد الرابع هو 9 نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا، موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الهلال والأهلي هو الأربعاء 19 مايو 2021، الموافق 7 شوال 1442، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة قمة الجولة 28 من الدوري عبر شاشتها.

ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فلا توجد مشكلة، يمكنك متابعة خدمة البث المباشر، التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الأهلي الأربعاء 19 مايو 2021،

7 شوال 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية الرياضية السعودية ستاد الأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن الهلال محمد البريك وياسر الشهراني للإصابة، فيما يواصل الثلاثي عبد الله عطيف وجانج هيون سو وفواز الطريس برامجهم التأهيلية، وتبقى مسألة مشاركتهم تحت الشك.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

علي البليهي - متعب المفرج - محمد جحفلي - أمير كردي

محمد كنو - جوستافو كويار

سيباستيان جيوفينكو - لوسيانو فييتو - أندريه كارييو

بافيتمبي جوميس

التشكيل المتوقع للأهلي

تأكد غياب عبد الله حسون عن مباراة الهلال والأهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيشارك محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة في مفصل اليد، كذلك سيشارك عمر السومة رغم طلبه التغيير في المباراة الأخيرة ضد القادسية.

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

عبد الباسط هندي - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - طلال العبسي

نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - حسين المقهوي - إدريس فتوحي - سلمان المؤشر

عمر السومة