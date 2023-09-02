موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والرياض، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة ملاحقة الأهلي على قمة الترتيب، بعد فوزه المثير على الاتحاد في كلاسيكو الجولة الماضية.

أما الرياض الصاعد حديثَا إلى دوري روشن، بدأ الموسم بثلاث هزائم، ثم فوز أخير في الجولة الماضية،، سيعمل على البناء عليه ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية امام الهلال، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الرياض الجمعة 15 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

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