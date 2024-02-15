موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 20 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب المملكة آرينا، مباراة قوية تجمع بين الهلال والرائد، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الفيحاء بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

أما الرائد فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين، ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة ويخرج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في تحسين موقفه بجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 20 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الأحد 18 فبراير 2024 على ملعب المملكة آرينا

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والرائد على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب الهلال - الرائد الأحد 18 فبراير 2024،

17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD شاهد المملكة آرينا

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