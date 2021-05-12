موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام الباطن في الجولة السابعة والعشرين من بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بملعب الأمير فيصل بن فهد..

يستقبل الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره الباطن، في مباراة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويريد الموج الأزرق تأكيد تفوقه وصدارته للدوري بعد الانتصار الساحق على الشباب في الجولة الماضية، ويُدرك جيدًا أن أي تعثر يهدد حظوظه في الحفاظ على درع المسابقة.

الهلال يتصدر الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني الشباب، فيما يحارب الباطن في صراع الهبوط طامحًا إلى ضمان الاستمرار وسط الكبار.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، ويُعاني من سلسلة من الهزائم كسرها بتعادل سلبي الجولة الماضية مع عملاق آخر وهو الاتحاد.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والباطن وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والباطن؟

موعد مباراة الهلال والباطن هو يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2021، الموافق 2 شوّال 1442 هجريًا، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والباطن عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الباطن الجمعة 14 مايو 2021،

2 شوّال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA SPORTS HD الأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه مورايس على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيو سو - محمد البريك

عبد الله عطيف - كويلار

سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - أندريا كاريلو

بافيتيمبي جوميس

التشكيل المتوقع للباطن

من المتوقع أن يعتمد المدرب أليكسندر فيسيلينوفيتش على التشكيل الآتي: