4 فئات مسموح لها بالحضور .. بروتوكول عودة الجماهير للدوري السعودي

الجماهير ستعود للمدرجات بدايةً من 17 من مايو

أعلنت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، خلال الأيام المقبلة، بعدما تقرر عودة الحضور الجماهيري بشكل تدريجي.

وزارة الرياضة كانت قد أعلنت في مارس الماضي، السماح للجماهير بالعودة للمدرجات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 17 من مايو الجاري.

اقرأ أيضًا | فيديو | "الصفقات حرام على النصر وحلال على الهلال؟"

ويتضمن البروتوكول عددًا من الإجراءات الاحترازية كالتباعد ولبس الكمامات، منع التجمعات داخل المدرجات وعند الأبواب الداخلية والخارجية، على أن تتابع الجهات المعنية تطبيق الإجراءات.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بالحضور، إذ سيكون وفقًا لما يظهره تطبيق "توكلنا" ممن حصلوا على جرعتين لقاح، ومن حصل على جرعة واحدة، بجانب المتعافين من الفيروس، بشرط أن يكون قد مضى أقل من ستة أشهر منذ إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى السماح لمن تزيد أعمارهم عن سبع سنوات وتقل عن 18 سنة، بشرط أن تكون حالتهم في التطبيق "غير مصاب أو غير مخالط".

يذكر أنه تتبقى أربع جولات فقط على نهاية الموسم المحلي في السعودية، إذ يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.