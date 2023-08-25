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موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Hilal vs Al Nassr Arab Club Champions CupGetty Images
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تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والاتفاق، في رابع جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة الأهلي والاتحاد على قمة الترتيب.

أما الاتفاق، حاله لا يختلف كثيرًا عن الموج الأزرق، إذ بدأ الفريق الموسم بمفاجأة مدوية بعد فوزه على النصر، ثم فاز على الحزم وتعادل امام الخليج في الجولة الأخيرة، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام الهلال، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

المباراة التالية

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الاتفاقالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		الأمير فيصل بن فهد

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 84893كريم بنزيما
  • 8794خاليدو كوليبالي
  • 15444روبرتو فيرمينو
  • 6960نجولو كانتي
  • 16600مارسيلو بروزوفيتش
  • 34289صفقة أخرى
166980 الأصوات

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