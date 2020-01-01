موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الأهلي في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الملك فهد الدولي، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره النصر بملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في أسوأ فتراته على الإطلاق، فبعد التعثر من جديد أمام الاتفاق بالتعادل بشق الأنفس بات يتذيل ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط فقط من 7 مباريات، وأصبحت إقالة روي فيتوريا مسألة وقت ليس إلا.

الانتقادات أيضًا لا تتوقف لدى الأهلي، الذي تلقى هزيمة غير متوقعة من ضمك الجولة الماضية بأربعة أهداف لثلاثة وسعت الفارق بينه وبين المتصدر الهلال لـ6 نقاط.

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يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الشباب، وتود كتيبة فلادان الثأر من النصر بعد أن أخرجهم من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي وكذلك كأس الملك.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والنصر وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر والأهلي؟

موعد مباراة النصر والأهلي هو السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، الموافق 27 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والأهلي مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.