موعد مباراة النصر والعين في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام العين في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب مدينة الملك سعود، والقنوات الناقلة

يستقبل العين على ملعب مدينة الملك سعود نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حالة جيدة للغاية يعيشها العالمي في الأسابيع الأخيرة بعد الانتصارات على صعيد دوري أبطال آسيا ثم الفوز المثير على الفيصلي برباعية لثلاثة أهداف الجولة الماضية محليًا.

ويحتل النصر حاليًا المركز الخامس برصيد 39 نقطة مع ابتعاده عن المربع الذهبي بفارق 5 نقاط، لذلك فالفوز هام للغاية في سبيل ضمان المشاركة آسيويًا الموسم المقبل.

العين من جهة أخرى في حالة لا يرثى لها ويتذيل ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وقد يكون أول الهابطين إلى الدرجة الثانية إن استمر على نفس المنوال في الفترة المقبلة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة العين والنصر وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والعين؟

موعد مباراة النصر والعين هو الجمعة الموافقة 14 مايو 2021، الموافقة 2 شوّال 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك سعود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت السعودية، الثامنة والثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والعين عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العين - النصر الجمعة 14 مايو 2021،

2 شوال 1442،

19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA SPORTS HD مدينة الملك سعود الرياضية

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب مانو مينيزس على التشكيل الآتي:

مجلس إدارة نادي #النصر يقدم التهاني بإسمه ونيابة عن كافة النصراويين لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة #عيد_الفطر pic.twitter.com/3qAYPvIhOu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 12, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

علي لاجامي - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

علي الحسن - بيتروس

خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح عسيري

نور الدين أمرابط

التشكيل المتوقع للعين

من المتوقع أن يعتمد المدرب بابلو ماشين على التشكيل الآتي:

📸 : تمرين #العين مساء الثلاثاء 29 - 9 - 1442 💙💛❤️ pic.twitter.com/O7TQfVkaEd — نادي العين السعودي (@alain_ksa) May 11, 2021