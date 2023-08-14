موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة قوية وهامة في ثاني جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع النصر والتعاون.

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النصر يدخل المباراة، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخسارة في الجولة الأولى من الاتفاق، ولإثبات أنه قادرًا على المنافسة على الدوري هذا الموسم.

بينما يسعى التعاون للخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - التعاون الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

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