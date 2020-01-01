موعد مباراة النصر والاتفاق، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد الفوز على العدالة في الكأس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

يستقبل ملعب محمد بن فهد بالدمام موقعة من العيار الثقيل، عندما يحلّ النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق مساء الجمعة 24 يناير ميلاديًا، الموافق 29 جمادي الأول 1441 هجريًا في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي المباراة بعد أيام من الانتصار الهام الذي حققه العالمي على العدالة وتأهل به إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار سعيّ كتيبة روي فيتوريا إلى التتويج بكل البطولات الممكنة هذا الموسم.

الاتفاق تحسن مستواه في الآونة الأخيرة على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبات بعيدًا بعض الشيء عن مراكز الهبوط، ويسعى لاستغلال هذه الاستفاقة في سبيل تحسين مركزه أكثر وأكثر.

بينما النصر يريد أن يواصل مطاردته للهلال على صدارة ترتيب الدوري، وبالتالي فلا بديل أمام زملاء عبد الرزاق حمدالله سوى تحقيق الفوز والاستمرار في طريق الانتصارات حتى لا يتسع الفارق مع بطل آسيا لأكثر من الموجود حاليًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة..

إدارة النصر تتجاهل تجديد عقد عوض خميس

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتفاق - النصر ملعب الأمير محمد بن فهد الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادي الأول 1441،

17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

يتغيب عن النصر في اللقاء القادم ضد الاتفاق كلاً من عبد الرحمن العبيد وعمر هوساوى بسبب الاصابة، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بداعي الإيقاف بعد انتهت مدة إيقاف الحارس براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا وغيابهم عن المباراة السابقة امام الاتحاد.

سيدفع المدرب بجونز بعد عودته من الايقاف، أمامه كلاً من مادو والعمري، وسيشارك عوض خميس في مركز الظهير الأيسر وسلطان الغنام في الظهير الأيمن، وسيتكون الوسط من الثنائي بيتروس والخيبري وأمامهما الثلاثي موسى وجوليانو وأمرابط، وسيقود الهجوم ماكينة الأهداف عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

لا توجد غيابات في صفوف الاتفاق بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب خالد العطوي في مباراته الصعبة ضد النصر.

📰 العطوي يرفع من درجة تحضيرات الاتفاق ويواجه الإعلام مع الغامديhttps://t.co/a8gRXcxG0m pic.twitter.com/yjS1AtvQj6 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 21, 2020

سيبدأ المدرب الوطني خالد العطوي برايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة الحدادي واليامي ويامبيري والقميزي، في الوسط سيدفع بهزازي وكيس، وأمامهما الثلاثي العمري ودوكارا والسليتي، وسيقود الهزاع الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1