إدارة النصر تتجاهل تجديد عقد عوض خميس

يدخل عوض خميس، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، فترة الستة أشهر من عقده الأسبوع المقبل

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر السعودي لم تتواصل حتى الآن مع اللاعب عوض خميس رغم دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده نهاية الأسبوع المُقبل.

ويدخل عوض خميس، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، فترة الستة أشهر من عقده الأسبوع المقبل، مما قد يُثير الغموض حول مصيره.

ويأتي هذا التجاهل من قبل الإدارة على الرغم من طلب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الإبقاء على اللاعب وتجديد عقده.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن خميس لم يتلق أي عرض من ناديه على الرغم من مطالبة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق بتجديد عقده.

ويعاني نادي النصر حالياً من أزمة انتهاء عقود عوض خميس ووليد عبد الله، إضافة إلى البرازيلي بيتروس أراخو.

وكان اللاعب قد تسبب في أزمة من قبل عندما وقع للهلال في عام ٢٠١٧ عندما كان لاعبًا في صفوف النصر قبل أن يعود ويوقع للعالمي من جديد.

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جدير بالذكر أن عوض خميس صاحب الـ ٣١ عامًا كان قد شارك في ٢٣ مباراة بالموسم الماضي مع النصر وسجل هدفًا وحيدًا في ١٧٠٠ دقيقة.