موعد مباراة المنتخب السعودي وألبانيا الودية والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
Saudi Arabia's defender Saud Abdulhamid Getty Images
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تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام ألبانيا ضمن استعداد الأخضر لكأس العالم قطر 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

تتواصل استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 عندما يواجه منتخب ألبانيا على ملعب آل نهيان بالإمارات.

خاض المنتخب السعودي 4 وديات حتى الآن، خسر اثنتان على يد كولومبيا وفنزويلا، وتعادل مثلهما مع الإكوادور والولايات المتحدة.

حسم الأخضر بطاقة المشاركة في المونديال مبكرًا رغم تواجد منتخبي اليابان وأستراليا في مجموعته، وأوقعته القرعة في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
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وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة السعودية وألبانيا الودية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام ألبانيا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد ألبانيا هو الأربعاء 26 أكتوبر 2022، على استاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وألبانيا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم السابق لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

يمكنك أيضًا متابعة مباريات المنتخب السعودي مجانًا عبر الإنترنت عن طريق شاهد وذلك بتقنية SD، ولمتابعته بتقنية HD عليك الاشتراك في شاهد VIPشاهد VIP، أو خدمة البث المباشر من جول.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

السعودية - ألبانيا

الأربعاء 26 أكتوبر 2022،
20:00 السعودية، 19:00 مصر

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آل نهيان

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