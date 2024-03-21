موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد طاجكستان في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل المنتخب السعودي، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم آسيا 2026، عن قارة آسيا، حينما يستضيف نظيره طاجيكستان في الجولة الرابعة من البطولة.

ويتصدر الأخضر، ترتيب مجموعته بعد ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، ويأتي منتخب طاجيكستان في المركز الثاني، بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثالث.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السعودية وطاجيكستان، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

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جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

ما موعد مباراة طاجيكستان والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة طاجيكستان والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 26 مارس 2024. على الاستاد الجمهوري المركزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة طاجيكستان والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات ssc، كما ستذاع المباراة عبر قنوات الكاس القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر حساب شووف الخاص بقنوات الكاس.