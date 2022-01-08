موعد مباراة المغرب وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2021 والقنوات الناقلة

يستهل منتخب المغرب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021 بمواجهة من كلاسيكيات القارة السمراء، عندما يلتقي مع غانا في أولى مباريات دور المجموعات من البطولة المُقامة على الأراضي الكاميرونية.

أسود الأطلس بقائمة مكتملة الأركان يدخلون والهدف واضح ولا غيره، التتويج بلقب الكان الغائب منذ عقود عن المغرب، خصوصًا وأن الجيل الحالي أقل ما يوصف بالذهبي.

لم تعد غانا كما كانت في الماضي وتعيش مرحلة إحلال وتجديد بعد جيلها الذهبي، ومع ذلك فإنها تعد من أبرز المرشحين للقب، مما يؤكد أن مهمة المغرب الافتتاحية لن تكون بالسهلة أبدًا.

يشار إلى أن مجموعة المغرب وغانا تتضمن أيضًا جزر القمر والجابون.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

لكن، ما هو موعد هذه القمة بين المغرب وغانا؟ وكيف يمكنك متابعتها؟ جول يمنحك كل التفاصيل..

ما هو موعد مباراة المغرب وغانا؟

موعد مباراة المغرب وغانا هو يوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022، بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياويندي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة المغرب - غانا الإثنين 10 يناير 2022،



18:00 مصر، 17:00 المغرب أحمدو أهيدجو beIN Sports Max 1,2

التشكيل المتوقع للمغرب

من المتوقع أن يبدأ المدرب وحيد خليلودجيتش بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

أشرف حكيمي - رومان سايس - نايف أكرد - طارق تيسودالي

سفيان أمرابط - فيصل فجر - أيمن برقوق

سفيان بوفال - يوسف النصيري - منير الحدادي

التشكيل المتوقع لمنتخب غانا

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميلوفان راييفاتس على التشكيل الآتي: