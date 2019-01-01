موعد مباراة المغرب ضد ليبيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن المباراة الودية بين منتخب المغرب ضد منتخب ليبيا، على الملعب الشرفي بوجدة، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح الملعب الشرفي بوجدة أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب وليبيا يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 صفر 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

خاض منتخب أسود الأطلس مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، وكان قد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والذي هُزموا فيه بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينار الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

على الجانب الآخر خاض المنتخب الليبي أيضاً مباراة ودية ضد منتخب النيجر، واستطاع أن ينتصر فيها بهدفين دون رد، وكان من المُقرر إقامة مباراة ودية أخرى ضد المنتخب العراقي ولكن تم إلغاء المباراة، ويقدم منتخب ليبيا مستوى جيد في الآونة الآخيرة لذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة قوية من جانب المنتخبين.

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موعد مباراة المغرب ضد ليبيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة المغرب - ليبيا الملعب الشرفي بوجدة الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يتحدد بعد قناة المغربية الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

لن يغيب عن منتخب أسود الأطلس أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وستكون جميع أوراق المدرب البوسني جاهزة لخوض هذه المواجهة.

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من المتوقع أن يبدأ المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بطريقته الذي بدأ بها مباراة النيجر الودية، وسيدفع بالحارس ياسين بونو، وسيدفع بزهير فضال ويونس عبدالحميد في مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي يونس بلهندة وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، وسيقود خط الهجوم الثلاثي نور الدين امرابط، يوسف نصيري، حكيم زياش

التشكيل | 4-3-3