موعد مباراة الكويت وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الكويت وقطر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب علي صباح السالم، مباراة قوية تجمع بين المنتخب الكويتي، أمام نظيره القطري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

المنتخب القطري يدخل المباراة، منتشيًا بالفوز في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط لاستمرار التربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

بينما يطمح المنتخب الكويتي، للاستعانة بعامل الأرض والجمهور، والخروج بانتصار أمام العنابي، يساعده في خطف وصافة المجموعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الكويت ضد قطر في تصفيات كأس العالم 2026.

جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2026

ما موعد مباراة الكويت وقطر في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة الكويت وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 26 مارس 2024. على ملعب علي صباح السالم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية وقطر، 23:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات الكاس الرياضية.. وكذلك سيتم بث مباراة قطر والكويت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الكويت - قطر الثلاثاء 26 مارس 2024

22:00 قطر والكويت والسعودية، 23:00 الإمارات الكاس 1

beIN Sports HD 1 ملعب علي صباح السالم

التشكيل المتوقع لقطر أمام الكويت في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركيز لوبيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمى مشعل برشم خط الدفاع لوكاس مينديش – بسام الراوي – همام الأمين خط الوسط عبد العزيز حاتم – جاسم جابر – أحمد فتحي – إسماعيل محمد خط الهجوم أكرم عفيف – المعز علي – أحمد علاء

التشكيل المتوقع للكويت أمام قطر في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب روي بينيتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2