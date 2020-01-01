موعد مباراة العين والسد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العين أمام السد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة؟

قمة كبيرة من قمم كرة القدم العربية والآسيوية سوف يحتضنها ملعب جاسم بن حمد، عندما يلتقي السد مع نظيره العين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

وعانى العين في الموسم الملغي بسبب كورونا من تذبذب وتراجع في المستوى، مما جعله يفشل في الفوز بأول مباراتين له في المجموعة ويتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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لكن الفرصة ستكون مواتية له للعودة إلى المنافسة إن فاز على السد، الذي يتقاسم صدارة المجموعة مع النصر بأربع نقاط لكل منهما، مع وجود سباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ووجبت الإشارة إلى أن كرة القدم في الإمارات معلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب كورونا ولم تخض الأندية أي مباراة رسمية حتى الآن، عكس قطر التي أكملت موسمها المنقضي في شهر أغسطس وبدأت موسمها الجديد، ما يمنح السد أفضلية بحكم الممارسة.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة السد أمام العين وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة السد والعين؟

يلتقي السد والعين مساء الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، الموافق 27 محرم 1442 هجريًا، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد والعين؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.