موعد مباراة العين ضد الجزيرة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العين ضد الجزيرة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يحل العين ضيفاً على الجزيرة في استاد محمد بن زايد يوم الجمعة القادم 6 سبتمبر 2019، الموافق 7 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 2019-20.

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من بتعادل أمام ضيفه شباب الأهلي دبي، بهدفين لمثلهما،وذلك فى إطار الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، ابتعد الزعيم عن منافسة لقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي2018-19، بعد أن أنهي المسابقة فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق 13 نقطة عن حامل اللقب نادي الشارقة.

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على الجانب الآخر، استهل الجزيرة مشواره فى الموسم الجديد بفوز على ضيفه خورفكان بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد فى الجولة من البطولة، ثم ألتقي مع شباب الأهلي دبي، وخسروا هذا اللقاء برباعية نظيفة، قدم الفريق موسمًا جيدًا إلى حدما، حيث اختتم فخرابوظبي الموسم الماضي فى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 26 مباراة، حقق الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل فى ست مباريات، وخسر 7 مباريات.

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موعد مباراة العين ضد الجزيرة والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الجزيرة - العين استاد محمد بن زايد الجمعة 6 سبتمبر 2019،

19:15 السعودية، 21:15 الإمارات، 18:15 مصر أبو ظبي الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للعين

يفتقد العين فى هذه المواجهة التوجولي لابا كودجو، لتمثيل منتخب بلاده فى تصفيات كأس أفريقيا 2021، ويغيب إيضًا خالد عيسى ومحمد علي شاكر وأحمد برمان وبندر الأحبابي، لتمثيل منتخب الإمارات في أولى جولات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولن يفتقد الفريق اي لاعب للإصابة

في إطار استعداداته لمواجهة الجزيرة..

تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم على استاد خليفة بن زايد



📸| https://t.co/rKOek9aoZE #نادي_العين pic.twitter.com/T0k6GvCBDe — FC (@alainfcae) September 3, 2019

لن يغير المدرب ايفان ليكو في الطريقة الذي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع إسماعيل أحمد وعلى الحيظاني في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيقوده محسن عبدالله بجانب فلاح وليد، وفي الأمام سيتواجد المهاجم البرتغالي روبين ريبيرو، ومن خلفه الثلاثي علي مزيان، رادوفاتوفيتش، جمال إبراهيم.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد بو سندة

تسوكاسا شيوتاني - إسماعيل أحمد - على الحيظاني - سعيد جمعة

فلاح وليد - محسن عبدالله

علي مزيان - أندريجا رادوفانوفيتش - جمال إبراهيم

روبن ريبيرو

الغيابات والتشكيل المتوقع للجزيرة

لن يغيب عن الجزيرة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد العين، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة بالإضافة للعناصر المنضمة حديثًا للفريق.

🏆 Confirmed! We will face @AlWahdaFCC in the round of 16 of the #PresidentCup . The stadium, date and time of the match will be decided later. pic.twitter.com/3XM187ukfw — Club (@AlJazira_uae_EN) September 3, 2019

سيدخل المدرب يورجن ستريبل بطريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بخليفة الحمادي وفارس جمعة في قلب الدفاع، أما في الوسط الميدان فسيدخل عامر عبدالرحمن بجانب سيباستيان سياني، وسيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء ماركوس كينو.

التشكيل | 4-2-3-1