موعد مباراة السعودية والبحرين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد البحرين ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24"، القنوات الناقلة للحدث وما هو التشكيل المتوقع؟

بعد خسارة مفاجئة للمنتخب السعودي في مستهل مبارياته بكأس الخليج 24 من منتخب الكويت الذي بدأ تحسس طريق العودة للأمجاد بعد فترة من توقف النشاط في البلاد، يستعد الأخضر لمواجهة خصم عنيد آخر هو منتخب البحرين ، وذلك يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا، على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ظهر صقور المملكة بشكلٍ مخزي في اللقاء الأول لهم في خليجي 24 وأغرهم الموج الأزرق الكويتي بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتذيلو بذلك المجموعة الأولى بعد تعادل الأحمر والسلاطين في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات، وسيكون هذا اللقاء فرصة للسعودية للعودة من بعيد وقد تكون خطوة أولى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخها.

المنتخب البحريني لن يقف مكتوف الأيدي أمام نظيره السعودي ، فقد تعادل مع حامل اللقب المنتخب العماني في اللقاء الأول، وسيسعى جاهدًا للإجهاز على منتخب السعودية واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الفريق بعد الخسارة من الكويت.

الآن نستعرض معكم موعد مباراة السعودية والبحرين ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

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موعد مباراة السعودية ضد البحرين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البحرين - السعودية ملعب عبد الله بن خليفة السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

20:00 بتوقيت السعودية والبحرين، 21:0 الإمارات KSA SPORTS HD

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قنوات الكأس

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الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

لن يفتقد المنتخب السعودي أي لاعب في لقاء البحرين في الجولة الثانية من خليجي 24 بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد من أجل مهمة العودة لكأس الخليج من جديد.

من المتوقع أن يحدث المدرب هيرفي رينار بعض التغييرات على التشكيل الذي خسر من الكويت بالثلاثة، وأن يبدأ ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباراة السابقة كما أفادت بعض التقارير الصحفية، ومن الأاسماء التي ستبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري

الغيابات والتشكيل المتوقع البحرين

لاتوجد غيابات في صفوف منتخب البحرين قبل مواجهة السعودية في الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24 ، وسيكون الفريق كامل العدد أيضًا.

يبدأ المدرب هيليو سوزا بنفس الطريقة التي بدأ بها لقاء عمان في الجولة الأولى من كأس الخليج، وسيحرس العرين سيد علوي وأمامه سيتواجد الرباعي سيد مهدي باقر، أحمد نبيل سيد رضا عيسى وراشد الحوطي، وسيدفع بعلي حرم وجاسم الشيخ كمحوري وسط، وأمامهم الثلاثي مهدي الحميدان وكميل الأسود وعلي مدن، وسيتواجد محمد الرميحي وحيدًا في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1