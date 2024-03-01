موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر الجمهور المصري والعربي قمة جديدة وديربي القاهرة بين كتيبة الزمالك والأهلي على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، لحساب نهائي كأس مصر 2022-2023 بين القطبين.

الأهلي يدخل المباراة منتشيًا بمسيرته الجيدة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك فوزه الكبير على حساب بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف في الدوري المصري.

أما الزمالك فاستفاق بشكل واضح مع مدربه الجديد جوزيه جوميز، والصفقات العديدة التي أبرمها الفارس الأبيض عقب انتهاء عقوبة حظر القيد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023؟

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023؟ هو يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023 ؟

تذيع مباريات كأس مصر قناة أون تايم سبورتس، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ON Time Sports 1 HD للمباراة، كما ينتظر أن تعلن شبكة قنوات SSC عن نقل المباراة.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي تقدمها منصات كورة بلس، كما ستنقل المباراة على الأرجح عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب الزمالك - الأهلي الجمعة 8 مارس 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر ON Time Sports 1 HD شاهد الأول بارك

ما هو تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من الزمالك والأهلي 223 مباراة رسمية، فاز الزمالك في 51 مناسبة وفاز الأهلي في 96 مناسبة، بينما حسم التعادل 76 مباراة بين القطبين.

على مستوى كأس مصر، تواجه الفريقان في 32 مناسبة، فاز الزمالك في 11 مناسبة، وفاز الأهلي في 16، وتعادلا في 5 مباريات.

في الجدول التالي نستعرض لكم سجل مواجهات الزمالك والأهلي في كل المسابقات الرسمية والودية..

البطولة المباريات فوز الزمالك فوز الأهلي التعادل الدوري المصري 126 27 49 50 كأس مصر 32 11 16 5 السوبر المصري 8 2 6 0 كأس السلطان حسين 6 3 1 2 دوري القاهرة 42 9 21 12 دوري أبطال إفريقيا 9 0 6 3 السوبر الإفريقي 1 1 0 0 إجمالي المباريات الرسمية 223 51 96 76 المباريات الودية 23 8 11 4 الإجمالي 247 59 108 80

ما هي إصابات وغيابات الزمالك قبل نهائي كأس مصر 2023 أمام الأهلي ومتى تعود؟

اللاعب الإصابة موعد العودة محمود حمدي الونش قطع جزئي في الرباط الصليبي يوليو - أغسطس 2024 إبراهيما نداي تمزق في العضلة الضامة 15 مارس 2024 محمد عبد الشافي قطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم

ما هي إصابات وغيابات الأهلي قبل نهائي كأس مصر 2023 ومتى تعود؟

يمتلك الأهلي عددًا من الإصابات الهامة بين صفوفه على رأسها غياب حارس مرماه محمد الشناوي..

اللاعب الإصابة موعد العودة محمد الشناوي خلع في الكتف مايو - يونيو 2024 أليو ديانج غضروف الركبة أبريل 2024 ياسر إبراهيم تمزق في العضلة الخلفية أبريل 2024 خالد عبد الفتاح جزع أربطة القدم أبريل 2024

تشكيل الزمالك المتوقع للديربي أمام الأهلي في نهائي كأس مصر 2023؟

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى محمد صبحي خط الدفاع أحمد أبو الفتوح - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي خط الوسط نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد خط الهجوم مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي

تشكيل الأهلي المتوقع للديربي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2023؟

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3