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أحمد مجدي

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته...

ينتظر الجمهور المصري والعربي قمة جديدة وديربي القاهرة بين كتيبة الزمالك والأهلي على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري 2023-2024.

الأهلي يدخل المباراة منتشيًا بمسيرته الجيدة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك فوزه الهام على حساب زد في الدوري المصري بهدف وسام أبو علي.

أما الزمالك فاستفاق بشكل واضح مع مدربه الجديد جوزيه جوميز، والصفقات العديدة التي أبرمها الفارس الأبيض عقب انتهاء عقوبة حظر القيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024؟

تذيع مباريات كأس مصر قناة أون تايم سبورتس، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024 عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الزمالك - الأهليالإثنين 15 أبريل 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر		ON Time Sports 1 HDالقاهرة الدوليأيمن الكاشف
مؤمن حسن

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من الزمالك والأهلي 223 مباراة رسمية، فاز الزمالك في 51 مناسبة وفاز الأهلي في 96 مناسبة، بينما حسم التعادل 76 مباراة بين القطبين.

على مستوى كأس مصر، تواجه الفريقان في 32 مناسبة، فاز الزمالك في 11 مناسبة، وفاز الأهلي في 16، وتعادلا في 5 مباريات.

في الجدول التالي نستعرض لكم سجل مواجهات الزمالك والأهلي في كل المسابقات الرسمية والودية..

البطولةالمبارياتفوز الزمالكفوز الأهليالتعادل
الدوري المصري126274950
كأس مصر3311175
السوبر المصري8260
كأس السلطان حسين6312
دوري القاهرة4292112
دوري أبطال إفريقيا9063
السوبر الإفريقي1100
إجمالي المباريات الرسمية 224519776
المباريات الودية238114
الإجمالي 2485910980

تشكيل الزمالك المتوقع للديربي أمام الأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىمحمد عواد
خط الدفاعأحمد أبو الفتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر
خط الوسطنبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - ناصر ماهر
خط الهجوممصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو

تشكيل الأهلي المتوقع للديربي أمام الزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمصطفى شوبير
خط الدفاععلي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
خط الوسطعمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة
خط الهجومطاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي
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