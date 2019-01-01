موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

أحمد جمال

تبدأ الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 بمباريات ساخنة، حيث يحل الزمالك المصري ضيفاً على مازيمبي في الثالثة عصراً من يوم السبت القادم 30 نوفمبر 2019 على ملعب تي بي مازيمبي.

يُقدم الزمالك مستوى غير مُرضي للجماهير في الآونة الآخيرة، حيث تلقى هزيمة غير متوقعة في المباراة السابقة أمام إنبي بالدوري المصري، مما يُشير لصعوبة المباراة القادمة، ناهيك عن أن مازيمبي من الفرق المُتمرسة أيضاً في بطولة دوري الأبطال ويُعد من الفرق العريقة في القارة.

يطمح الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة مرة آخرى للاعبين القادرين على تصدر المجموعة الأولى من حيث جودة الأسماء التي بالفريق أو خبرته الأفريقية الكبيرة، ويرافق القلعة البيضاء أيضاً كلٌا من زيسكو يونايتد وبريميو دي أوجوستو ضمن المجموعة الأولى.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي ضمن الجولة الإفتتاحية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مازيمبي - الزمالك تي بي مازيمبي السبت 30 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن الزمالك في اللقاء القادم ضد مازيمبي النجم فرجانى ساسى بسبب إصابته بشد فى الخلفية مع منتخب بلاده وقد يستعين ميتشو بأحمد السيد زيزو بديلاً عنه كما حدث في المباراة السابقة أمام إنبي، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب آخر.

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من المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض بعواد فى حراسه المرمى، حمدى النقاز ظهير أيمن، محمد عبد الغنى ومحمود علاء في قلب الدفاع، عبد الله جمعة ظهير أيسر، طارق حامد وأحمد السيد زيزو كارتكازين، والمغربى أوناجم، شيكابالا وكريم بامبو تحت رأس الحربه عمر السعيد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز

محمد حسن - أحمد سيد زيزو

محمد أوناجم - شيكابالا - كريم بامبو

عمر السعيد



الغيابات والتشكيل المتوقع لمازيمبي

لا توجد غيابات في الفريق الكونغولي بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب ميهايو كازيمبي.

من المتوقع أن يبدأ المدرب كازيمبي بطريقة (4-3-3)، وبالأسماء الأتية:

التشكيل | 4-3-3