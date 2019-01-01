موعد مباراة الزمالك ضد سموحة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة للمباراة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟..

عاد‎ الزمالك لينزف النقاط بعد خسارته أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2) في الأسبوع الثامن للدوري المصري ، ليواصل الفريق الأبيض ابتعاده عن صدارة ترتيب المسابقة التي يتربع عليها الأهلي حاليًا بالعلامة الكاملة.

وتوقف رصيد الفارس الأبيض عند 13 نقطة من 7 مباريات ليتراجع إلى المركز الرابع، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الشياطين الحمر المتصدرين برصيد 18 نقطة، مع العلم أن للمارد الأحمر مباراة مؤجلة بعدما خاض ست مواجهات حتى الآن.

وباتت الهزائم التي يتلقاها الزمالك هذا الموسم بمثابة هدايا للأندية الأخرى، حيث حقق ناديا طلائع الجيش وإنبي أول فوز لهما خلال الموسم الجاري (2019-2020) بمسابقة الدوري المصري أمام الفريق الأبيض.

وكان إنبي قد حقق أول فوز له في الدوري على حساب الفارس الأبيض أيضًا بعدما نجح في تحقيق فوز قاتل على الأبيض بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الأسبوع السادس، وذلك بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال أول خمس جولات.

وتكرر الأمر نفسه مع طلائع الجيش، الذي لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال أول ست جولات بعد تعادله في أربع مباريات وخسارته في مباراتين، قبل أن يحصد أول ثلاث نقاط كاملة له بالمسابقة أمام أبناء ميت عقبة أيضًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019.

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موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - سموحة ستاد القاهرة الدولي الجمعة 20 ديسمبر 2019،

23 ربيع الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيغيب عن الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لعدم الجاهزية، ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة للإصابة، كما استبعد الجهاز الفني بقيادة كالديرون أكثر من لاعب من مباراة سموحة، وهم محمد عنتر ومحمد صبحي وإمام عاشور وعمر السعيد.

سيبدأ الفارس الأبيض بطريقته الذي اعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيتواجد في حراسة المرمى عواد، وأمامه الرباعي عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الغني وحازم إمام، وفي الوسط من المتوقع أن يبدأ المدرب بالمقاتل طارق حامد وبجانبه فرجاني ساسي، وأمامهما سيتواجد الثلاثي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي، وسيكون المهاجم الوحيد هو مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1