بعد غياب 9 أشهر.. عودة الحنفي لإدارة مباريات الزمالك في لقاء سموحة

الزمالك يواجه سموحة في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حكام مباريات يوم الجمعة من الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة التاسعة من البطولة.

5 مباريات قوية تقام غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تختتمها مباراة الزمالك أمام سموحة السكندري في قمة مباريات الجمعة.

يعود محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك وسموحة تحكيميًا، خاصًة وأنه غاب عن إدارة لقاءات الأبيض منذ 9 أشهر تقريبًا بسبب أزمات تحكيمية.

وجاء بيان الاتحاد المصري على النحو التالي:

- أسوان والإنتاج الحربى : صبرى إبراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية ومحمد فاروق حكمًا رابعًا

- حرس الحدود والمقاولون: عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى وأحمد رشدى وعصام نوح حكمًا رابعًا

- الاتحاد السكندري ونادي مصر: نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر وعباس حسن حكمًا رابعًا

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- مصر للمقاصة وطنطا: أحمد العدوي وممدوح مصطفى وأحمد العزاوى وحسن محمود حكمًا رابعًا

- الزمالك وسموحة : محمد الحنفى وأحمد حسام طه ومحمود رضا ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا