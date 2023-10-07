موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

يطمح الزمالك في مصالحة أنصاره أكثر فأكثر والاقتراب من مراكز الصدارة في الدوري المصري والمنافسة على اللقب الذي فقدوه لصالح الأهلي الموسم الماضي.
يستضيف على ملعب القاهرة الدولي وسط هذا الطموح نادي سموحة العنيد الذي يعقد الأمور عادة على رجال ميت عقبة.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سموحة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2023-2024؟
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب القاهرة الدولي.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2023-2024؟
تذاع مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2023-2024 عبر قناة أون تايم سبورتس شأنها شأن باقي مباريات الدوري المصري.
هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها صفحات كورة بلس.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الزمالك - سموحة
|السبت 21 أكتوبر 2023
19:00 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
|القاهرة الدولي