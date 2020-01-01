موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من بوابة الترجي..

يعود الزمالك مجددًا للمباريات المحلية، ويلتقي مع مضيفه الاتحاد مساء الخميس الموافق 12 مارس 2020، الموافق 18 رجب 1441، ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من الإنجاز الكبير للفارس الأبيض بعبور بوابة الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين 3-2.

الزمالك يريد أن ينافس على المركز الثاني حاليًا بعد توسع الفارق كثيرًا بينه وبين الأهلي المتصدر، ويُعد الاتحاد هو أحد المنافسين على هذا المركز جنبًا إلى جنب مع المقاولون العرب وبيراميدز.

المزيد من الفرق

ويحتل النادي السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 31 نقطة من 16 مباراة ولديه عدد من المباريات المؤجلة للمشاركات الإفريقية المختلفة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والقنوات الناقلة