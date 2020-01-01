موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد في الدوري المصري
يعود الزمالك مجددًا للمباريات المحلية، ويلتقي مع مضيفه الاتحاد مساء الخميس الموافق 12 مارس 2020، الموافق 18 رجب 1441، ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.
وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من الإنجاز الكبير للفارس الأبيض بعبور بوابة الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين 3-2.
الزمالك يريد أن ينافس على المركز الثاني حاليًا بعد توسع الفارق كثيرًا بينه وبين الأهلي المتصدر، ويُعد الاتحاد هو أحد المنافسين على هذا المركز جنبًا إلى جنب مع المقاولون العرب وبيراميدز.
ويحتل النادي السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 31 نقطة من 16 مباراة ولديه عدد من المباريات المؤجلة للمشاركات الإفريقية المختلفة.
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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والقنوات الناقلة.
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|الاتحاد - الزمالك
|ستاد الإسكندرية
|الخميس 12 مارس 2020،
18 رجب 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|OnTime Sports