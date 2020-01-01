موعد مباراة الدحيل والشارقة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الدحيل أمام الشارقة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب المدينة التعليمية بالريان قمة من قمم كرة القدم العربية عندما يلتقي الدحيل مع نظيره الشارقة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

وتمثل هذه المباراة أهمية خاصة للشارقة من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل إلى دور الـ16، حيث يأتي في المركز الأخير بنقطة واحدة من تعادل مع بيرسبوليس بهدفين لكل منهما.

المزيد من الفرق

بينما يحتل الدحيل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر التعاون، وقد انتصر في مباراة أمام بيرسبوليس ثم هُزم الجولة الماضية أمام النادي السعودي بهدفين نظيفين.

ووجبت الإشارة إلى أن كرة القدم في الإمارات معلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب كورونا ولم تخض الأندية أي مباراة رسمية حتى الآن، عكس قطر التي أكملت موسمها المنقضي في شهر أغسطس وبدأت موسمها الجديد، ما يمنح الدحيل أفضلية بحكم الممارسة.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة الدحيل والشارقة وما هي القنوات الناقلة؟

خمس حالات كورونا في الهلال وحالة في الدحيل قبل عودة دوري أبطال آسيا

ما هو موعد مباراة الدحيل والشارقة؟

يلتقي الدحيل مع الشارقة مساء الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، الموافق 27 محرم 1442 هجريًا، على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والشارقة؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.