موعد مباراة الجزائر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة

يستهل منتخب الجزائر استعداداته لانطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، عندما يلتقي وديًا مع منتخب نيجيريا على ملعب ليمانس آرينا بالنمسا.

قرابة السنة ابتعدت فيها المنتخبات الإفريقية عن التجمع بسبب فيروس كورونا وإلغاء الوقفات الدولية في مارس وسبتمبر بالقارة السمراء، لذلك آثر جمال بلماضي لعب بعض الوديات هذا التوقف استعدادًا للتصفيات.

ومن المقرر أن يلتقي الخضر مع منتخب زيمبابوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات الكان في شهر نوفمبر المقبل، ويسعى بلماضي إلى الوقوف على مستوى لاعبيه قبل المباريات الرسمية وبعد طول غياب.

ووجبت الإشارة إلى أن منتخب الجزائر سوف يلتقي أيضًا مع منتخب المكسيك وديًا بعد مباراة نيجيريا، مما يوضح حجم الاهتمام من بلماضي بالإعداد للمرحلة المقبلة والدفاع عن اللقب الذي ظفر به في نسخة 2019 بمصر.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة الجزائر ونيجيريا وما هي القنوات الناقلة؟

تُقام مباراة منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا مساء الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، الموافق 22 صفر 1442 هجريًا، على ملعب ليمانس آرينا بالنمسا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ستنقل مباراة الجزائر ونيجيريا الودية عبر القنوات الأرضية الجزائرية، ولم يُعلن بعد إذا ما كانت ستذاع عبر قنوات أخرى أم لا.

ويمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لمباراة الجزائر ونيجيريا، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة

من المتوقع أن يعتمد جمال بلماضي على تشكيلته المعتادة بحيث يتواجد رايس مبولحي في حراسة المرمى ومن أمامه قلبين دفاع عيسى ميندي وجمال بلعمري وفي منتصف الملعب عدنان قديورة وإسماعيل بن ناصر.

وفي الهجوم يتواجد سفيان فيجولي مع التزامه بأدوار دفاعية، مع النجم العالمي رياض محرز ويوسف البلايلي وبغداد بونجاح.

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - جمال بلعمري - عيسى مندي - يوسف عطال

عدنان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي

رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف البلايلي

سيقف أكايبي في حراسة مرمى النسور، مع أوميريو وكولينز في قلب الدفاع وفي منتصف الملعب ويلفريد نديدي وإيتوبو على أن يقود خط الهجوم أحمد موسى وإيجالو.

🔊 ❗️❗️@NGSuperEagles midfielder @etebo_karo is out of the friendly games against and . He picked up a knock in his club's game in yesterday. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/ekSM5s9fcT