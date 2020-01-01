موعد مباراة البرتغال والسويد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد السويد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي منتخب البرتغال مع منتخب السويد يوم الأربعاء الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ على ملعب ستاد جوزيه ألفالادي بلشبونة الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المرحلة التأهيلية في بطولة دوري الأمم الأوروبية .

يقع المنتخبين في مجموعة واحدة مع منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا، ويتساوى المنتخب البرتغالي في رصيد النقاط مع المنتخب الفرنسي حيث يمتلك كل منتخب ٧ نقاط، ويحتل زملاء رونالدو المركز الأول في المجموعة بفارق الأهداف، يليه الديوك في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الفاتريني برصيد ٣ نقاط، وفي المركز الأخير يتواجد منتخب أحفاد الفايكينج الذي لا يمتلك أى نقاط في رصيده حيث خسر في الثلاث مباريات التي خاضها حتى الآن.

كانت آخر لقاءات منتخب البرتغل في البطولة أمام نظيره الفرنسي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، في حين كانت آخر لقاءات المنتخب السويدي أمام كرواتيا وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل بهدف واحد، وكانت مباراة الذهاب بين منتخبي السويد والبرتغال قد انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة البرتغال ضد السويد ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر..

موهبة برشلونة البرتغالية يجيب .. من الأفضل بين ميسي ورونالدو؟

ما هو موعد مباراة البرتغال والسويد؟

يلتقي منتخبي البرتغال والسويد في الجولة الرابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا ، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسويد؟

تذاع مباريات دوري أمم أوروبا حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة البرتغال ضد السويد على القناة السادسة الخاصة بالشبكة القطرية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرتغال - السويد الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 6 خوسيه ألفالادي

قائمة منتخب البرتغال ضد السويد

يتواجد النجم كريستيانو رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال ، وتمتليء القائمة بالأسماء اللامعة في أوروبا مثل جواو فليكس وبيرناردو سيلفا غيرهما من اللاعبين.

يغيب عدد من اللاعبين عن المنتخب البرتغالي ، على رأسهم أنتوني لوبيش وجوزيه فونتي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، ويغيب أيضًا أندريه جوميش وجواو ماريو للإصابة.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريسيو - برونو فاريلا - روي سيلفا.

روي باتريسيو - برونو فاريلا - روي سيلفا. الدفاع: نيلسون سيميدو - بيبي - روبين دياش - رافائيل جيريرو - روبين سيميدو - نونو سيكويرا - جواو كانسيلو - دومينجوس دوارتي.

نيلسون سيميدو - بيبي - روبين دياش - رافائيل جيريرو - روبين سيميدو - نونو سيكويرا - جواو كانسيلو - دومينجوس دوارتي. الوسط: جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - رافا سيلفا - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس - سيرجيو أوليفيرا - دانييل بودينسي.

جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - رافا سيلفا - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس - سيرجيو أوليفيرا - دانييل بودينسي. الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندريه سيلفا - فرانشيسكو ترينكاو - دييجو جوتا - جواو فليكس.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

سيبدأ سانتوس بباتريسيو في حراسة المرمى، جيريرو ودياش وبيبي وسيميدو في الدفاع، كارفاليو ودانيلو وفيرنانديش في الوسط، رونالدو وماريو وسيلفا في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - روبين دياش - بيبي - نيلسون سيميدو

ويليام كارفاليو - دانيلو بيريرا - برونو فيرنانديش

كريستيانو رونالدو - جواو فليكس - بيرناردو سيلفا

التشكيل المتوقع لمنتخب السويد

سيبدأ المنتخب السويدي بنفس طريقة المباراة الأخيرة ضد كرواتيا، وسيتواجد أولسين في حراسة المرمى، أوجوستينسون ولينديلوف ويانسون في الدفاع، فوشبيري وإكدال وأولسون وكولوسيفسكي في الوسط، بيرج وإيزاك في الهجوم.

Tung förlust idag! Men redan på onsdag har herrlandslaget chans att ta revansch när de möter Portugal! 🇸🇪💥 pic.twitter.com/76JlXCgDsx — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 11, 2020

التشكيل | 4-4-2

روبين أولسين

لودويج أوجوستينسون - فيكتور لينديلوف - بونتوس يانسون - ميكائيل لوستيج

إميل فوشبيري - ألبين إكدال - كريستوفر أولسون - ديان كولوسيفسكي

ماركوس بيرج - ألكساندر إيزاك