موهبة برشلونة البرتغالية يجيب .. من الأفضل بين ميسي ورونالدو؟

من يختار لاعب برشلونة؟

أجاب موهبة برشلونة الجديدة ترينساو على السؤال الأصعب في السنوات الأخيرة حول من الأفضل بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ترينساو انضم لصفوف برشلونة مطلع الموسم الجاري رسمياً بعد حدوث الصفقة في يناير، ليزامل ميسي بعد أن لعب مع رونالدو في المنتخب.

وقال اللاعب الشاب عقب لقاء بلاده الودي مع إسبانيا لقناة "RTP3": "فخور للغاية للعب مع الثنائي، من المستحيل القول من الأفضل بينهما".

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وأضاف: "سنلعب مباراة مهمة مقبلة أمام فريق منظم، أريد فقط القيام بدوري مثل البقية، وبعد ذلك القرار للمدرب"، تعليقاً على مشاركته أساسياً أمام إسبانيا.

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ووضع برشلونة شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو في عقد اللاعب البالغ من العمر عشرين عاماً بعد ضمه من براجا بمقابل يتخطى 30 مليون يورو.

وشارك ترينساو في ثلاث مباريات حتى الآن مع برشلونة بالموسم، وكلها كبديل، ولعب إجمالي 59 دقيقة.

ولعب لاعب براجا السابق مساء الأربعاء 79 دقيقة كأساسي بجوار رونالدو وأندريه سيلفا مع البرتغال في التعادل السلبي أمام إسبانيا.