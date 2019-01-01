موعد مباراة البرازيل ضد بيرو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرازيل القادمة ضد بيرو في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، وتعرف على القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

أحمد جمال

في ظل توقف النشاط الكروي للأندية بسبب فترة التوقف الدولي التي يُقررها الاتحاد الكروي "الفيفا" تبدأ جميع المنتخبات في المنافسة على بطولاتها كما يحدث في دوري الأمم الأوروبية، بينما تستغل بعض المنتخبات الآخرى فترة التوقف في مواجهات ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو بطولة آسيوية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأول هذا العام في بعض القارات.

ويفتح مدرج لوس أنجلوس التذكاري أبوابه لاستضافة مباراة ودية جنوب أمريكية قوية بين البرازيل وبيرو في مباراة أشبه بنهائي كوبا أمريكا السابقة ولكن بطابع ودي، وستقام المباراة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ميلادياً، 12 محرم 1441 هجرياً.

فيديو | موقف كوميدي بين نيمار وألفيس في البرازيل

استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاث أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو.

وفي ظل استعدادات المنتخب خاض زملاء نيمار مباراتهم الودية الأولى في فترة التوقف الدولي يوم السبت الماضي ضد منتخب كولومبيا، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، وعلى الرغم من أن المباراة القادمة ضد بيرو تُعد بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي الذي ينتهي رسمياً يوم 10 سبتمبر إلا أن المنتخب البرازيلي سيخوض اللقاء القادم بهدف تجربه بعض النجوم الجديدة الشابة وأيضاً للاستعداد جيداً قبل تصفيات كأس العالم القادمة والتي ستبدأ في مارس القادم من عام 2020.

وعلى نفس الخطى يسعى منتخب بيرو للاستعداد جيداً لتصفيات كأس العالم وأيضاً للأخذ بالثأر من راقصي السامبا الذين أختطفوا كوبا أمريكا الآخيرة بعد انتصارهم على البيروفيين بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، وكان منتخب الانكا مباراتهم الودية الأولى يوم الجمعة 6 سبتمبر ضد منتخب الإكوادور ولكنهم قد هُزموا بهدف دون رد.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة البرازيل الودية القادمة ضد منتخب بيرو، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مفاجأة - نجوم برشلونة عرضوا المساهمة مالياً في صفقة نيمار

موعد مباراة البرازل ضد بيرو والقنوات الناقلة

ألفيس: يجب مساعدة نيمار لتقديم الأفضل

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البرازيل - بيرو مدرج لوس أنجلوس التذكاري الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ميلادياً،

12 محرّم 1441 ،

05:00 بتوقيت مصر، 06:00 بتوقيت السعودية 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

سيفتقد المنتخب البرازيلي بالطبع لحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر المصاب منذ الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وللاعب مانشستر سيتي جابرييل جيسوس الذي أُصيب في الجولة الرابعة من البريميرليج، بينما شاهدنا عودة نيمار نجم السيليساو وباريس سان جيرمان الذي أخيراً استطاع أن يتخطى إصابته التي أبعدته عن كوبا أمريكا الآخيرة.

من المتوقع أن يدخل المدرب تشيتشي هذه المواجهة بالطريقة التي خاض بها مباراتهم ضد المنتخب الكولومبي وهي (4-3-3)، وسيكون الإعتماد على إيدرسون في حراسة المرمى وأمامه تياجو سيلفا وماركينيوس في قلب الدفاع، بجانب الظهيرين أليكس ساندرو وداني ألفيش، وفي خط الوسط سيبدأ بالثلاثي فيليبي كوتينيو وكاسيميرو وآرتور، بينما سيعتمد على مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو مع الجناحين نيمار وريتشارليسون.

البرازيل تتعادل مع كولومبيا ونيمار يعود للتسجيل

كما سيتم الدفع ببعض اللاعبين الشباب مثل فينيسيوس جونيور، لوكاس باكيتا، دايفيد نيريس وإيدير ميليتاو خلال المباراة لإعطائهم الفرصة لإظهار إمكانياتهم.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - آرتور

نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب بيرو

لن يفتقد منتخب بيرو أيً من لاعبيه أمام المنتخب البرازيلي، وستكون جميع أسلحة المدرب ريكاردو جاريكا جاهزة للثأر من السيليساو.

سيبدأ المدرب الأرجنتيني بنفس طريقته المعتاده وبالعناصر الأساسية التي أعتمد عليها في المباراة الأولى ضد الإكوادور مع بعض الإستثناءات خاصة وأن المباراة ذو طابع ثأري، وبالتأكيد سيتم تبديل اللاعبين الذين كانوا نقاط ضعف المنتخب في المباراة الودية الأولى، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

وديًا - ميسي يغيب عن تعادل الأرجنتين مع تشيلي

التشكيل | 4-2-3-1