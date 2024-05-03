تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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مباراة هامة تنتظر كلًا من الأهلي والهلال في مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.

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الهلال يتصدر المسابقة وتبدو مسألة تتويجه بالدوري السعودي رهينة الوقت لا أكثر، بينما يطمح الأهلي للحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب.

وكان قد تقدم الهلال بطلب بالفعل إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين لتأجيل مواجهة الأهلي في جدة، نظرًا لوقوعها بين مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين، في الأخير قوبل طلبه بالموافقة.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

كان يفترض إقامة المباراة يوم الجمعة 19 أبريل 2024 لكن تقرر تأجيلها إلى يوم الإثنين 6 مايو 2024، بناء على طلب الهلال الذي تم تأجيل مباراته آنذاك أمام العين في دوري أبطال آسيا.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى إدوار ميندي خط الدفاع عبدالله العمار - عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز خط الوسط زياد الجهني - فرانك كيسييه خط الهجوم ألان سان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز - فراس البريكان

التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد خط الوسط روبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - سلمان الفرج خط الهجوم مالكوم - صالح الشهري - ألكسندر متروفيتش

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي؟

أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي كانت لحساب مسابقة الدوري السعودي وذلك في الحادي عشر من ديسمبر لعام 1974.

وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين العريقين لحساب مسابقة الدوري السعودي.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في الدوري السعودي؟

التقى فريقا الهلال والأهلي لحساب مسابقة الدوري السعودي بشكل عام في 102 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ47 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي التعادل 102 47 24 31





ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في البطولات المختلفة؟

تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 131 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

"الزعيم" فاز في 73 مباراة بينما فاز "الراقي" في 39 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 29 مباراة.

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