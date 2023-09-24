موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سانت جورج الأثيوبي في إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف الأهلي، نظيره سانت جورج الأثيوبي، ضمن إياب مباريات الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بثلاثية نظيفة، وسيطمح لتكرار الفوز لضمان العبور إلى الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سانت جورج الأثيوبي في إياب الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في إياب الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا هو يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وسانت جورج في الذهاب، ومن المتوقع أن تذيع مباراة الإياب.