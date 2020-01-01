موعد مباراة الأهلي والمصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على النادي المصري في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يحتل الشياطين الحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، متفوقًا على بيراميدز الوصيف بـ17 نقطة، وقد استفاق الفريق في الجولة السابقة من كبوة خسارة مباراة القمة من الزمالك، وذلك بالفوز على الصعب على الجونة بهدفٍ نظيف سجله مروان محسن.

وفي نفس الجولة خسر الأبيض من المقاولون العرب ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن نادي بيراميدز، ليقترب المارد الأحمر أكثر وأكثر من اللقب رغم تبقي أكثر من 10 جولات على نهاية الموسم.

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على الجانب الآخر، يعيش النادي المصري موسمًا للنسيان، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الجونة أول أندية مراكز الهبوط، ومنذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا لم يفز الفريق بأي مباراة، وتعادل في آخر مبارياته ضد نادي مصر سلبيًا بدون أهداف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري؟

موعد مباراة الأهلي والمصري هو اليوم السب 29 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 10 محرم 1442 هجرياً، على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية للمباراة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والمصري على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة المصري - الأهلي ستاد برج العرب السبت 29 أغسطس 2020،

20:30 مصر، 21:30 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للمصري؟

شعر عدد من لاعبي المصري في المباراة الأخيرة ضد نادي مصر من الإعياء وضيق في التنفس، وعلى رأسهم أحمد عادل وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي.

وقبل مباراة الأهلي خرجت نتيجة 11 لاعب إيجابية بفيروس كورونا لم يعلن عن أسمائهم حتى الآن.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد مسعود

عمر كمال - عبد الرحمن زين - أحمد شوشة - كريم العراقي

فريد شوقي - إيميكا إيزي

أحمد ياسر - حسن علي - مفتاح طقطق

أوستين أموتو

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يستمر غياب حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي عن الأهلي بداعي الإصابة، وسيغيب أيضًا الثنائي أحمد فتحي وأليو ديانج بداعي الإيقاف.

عاد صالح جمعة لقائمة الشياطين الحمر أخيرًا، لكن من غير المتوقع مشاركته في مباراة المصري ، وسيدفع فايلر بحمدي فتحي بدلاً من ديانج الذي سيغيب للإيقاف، وسيعود محمد هاني للتشكيل الأساسي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

أليو بادجي