موعد مباراة الأهلي والوداد الإياب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف الأهلي الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 .

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كان من المقرر أن تقام المباراة في مايو الماضي، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقارة الإفريقية، توقفت البطولة ولم تعد إلا بمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي.

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استطاع النادي الأهلي تأمين وجوده في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بهدفين دون رد على الوداد في المغرب و بآداء أكثر من رائع ودون بذل الكثير من المجهود، ويتوقع الكثير أن يحقق الأهلي فوزًا آخر هنا في القاهرة على النادي المغربي.

كان الأهلي قد تأهل كوصيف المجموعة الثانية خلف الترجي بعد أن جمع 11 نقطة، ثم ثأر من صنداونز في ربع النهائي وفاز معه ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادل معه إياباً بهدفٍ لمثله.

أقصى الوداد نادي نواديبو من الدور الأول بمجموع نتائج 6-1، ثم تأهل عن المجموعة الثالثة خلف ماميلودي صنداونز بعد أن جمع 9 نقاط، وذلك قبل أن يتخطى الترجي في ربع النهائي بمجموع نتائج 2-1.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

ما هو موعد مباراة الأهلي والوداد؟

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هو الجمعة 23 أكتوبر 2020، وستقام المباراة على ستاد القاهرة.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة الأهلي والوداد على القناة السابعة.

إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يوفرها موقع جول، والتي ستبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الحكم الملعب الأهلي - الوداد الجمعة 23 أكتوبر 2020،

20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 7 جاني سيكازوي مركب محمد الخامس

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد

يغيب عن الأهلي عدد كبير من نجومه المقيدين في قائمة دوري أبطال أفريقيا ، على غرار قلبي الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، وقد لحق بهما محمود كهربا بعد إصابته في العضلة الخلفية.

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي

جونيور أجايي - أليو بادجي - حسين الشحات

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي

غيابات الوداد أمام الأهلي مؤثرة، واتضح لنا هذا بعد مباراة الذهاب وهشاشة الفريق الدفاعية، حيث يغيب عن الفريق أيوب العملود ومايكل باباتوندي بداعي الإصابة، كذلك سيغيب المدافع صلاح الدين سعيدي عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

من المتوقع أن يبدأ التكناوتي في حراسة المرمى، نوصير وعطبة الله وكومارا ونجم الدين في الدفاع، جبران والكرتي والحسوني في الوسط، أووك والحداد وكاسينجو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

رضا التكناوتي

إبراهيم نجم الدين - الشيخ كومارا - يحيى عطية الله - عبد اللطيف نوصير

أيمن الحسوني - يحيى جبران - وليد الكرتي

إسماعيل الحداد - كازادي كاسينجو - بديع أووك