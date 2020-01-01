أخبار الانتقالات: ميسي يقترب من السيتي في يناير ومارسيلو يريد الرحيل

ميلان حريص على ربط زلاتان إبراهيموفيتش بتمديد العقد - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

لقد ألهم السويدي تحولًا رائعًا في ثروات الروسونيري منذ عودته إلى النادي في يناير.

وأحرز إبراهيموفيتش هدفين في مباراة الديربي التي فاز بها ميلان على إنتر يوم السبت ليرتفع رصيده للموسم الجديد إلى أربعة أهداف في مباراتين، وسيُمنح قريباً فرصة البقاء في سان سيرو بعد 2021.