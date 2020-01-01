موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الاتفاق في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة للمباراة المقامة بالجوهرة؟

يفتتح الاتحاد موسمه الجديد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان باستقبال نظيره الاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة بجدة لحساب الجولة الأولى.

موسم الاتحاد الماضي كان كارثيًا بأتم معاني الكلمة، حيث عانى العميد من المنافسة على البقاء حتى الجولة الأخيرة وهو أمر لا يليق بحجم وتاريخ أحد أهم أندية السعودية على الإطلاق.

لذلك فهدف النمور بعد هدوء الأجواء وتصلح الأحوال الاقتصادية والإدارية مؤخرًا هو العودة للمكان الطبيعي بالتواجد على الأقل وسط الأربعة الأوائل إن لم يكن المنافسة على لقب الدوري من جديد.

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الافتتاح سيكون صعبًا أمام الاتفاق الذي كان رقمًا صعبًا في الموسم الماضي وأنهى البطولة بالمركز الثامن، ما يزيد من أهمية الظفر بالثلاث نقاط لزملاء فهد المولد.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق هو الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020، الموافق 1 ربيع الأول 1442، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد والاتفاق مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتحاد - الاتفاق الجوهرة المشعة الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع للاتحاد؟

من المتوقع أن يعتمد كاريلي على مزيج من المحاربين القدامى والصفقات جديدة، حيث سيتواجد جروهي في حراسة المرمى وأمامه برونو أفيني وزياد الصحفي كقلبين دفاع مع حمدان الشمراني وسعود شيبة على الأطراف.

أعضاء الفريق الكروي يجرون المسحة الطبية استعداداً لانطلاقة الموسم الرياضي 📸https://t.co/Pbktk4K9xA pic.twitter.com/QO2NcPMeqK — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 15, 2020

منتصف الملعب يتوقع أن يكون بتوليفة جديدة بين الوافد الجديد برونو هنريكي والقائد كريم الأحمدي، على أن يتواجد فهد المولد ورمارينهو وبروجوفيتش في الهجوم.