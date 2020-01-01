خاص | كاريلي يحدد الأجنبي السابع بالاتحاد وعقبة في التعاقد معه

المدرب البرازيلي يطالب بالتعاقد مع لاعب أجنبي سابع بفريق الاتحاد.

طالب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع لاعب أجنبي سابع في صفوف الفريق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يمتلك حاليًا 6 أجانب في صفوفه، وهم "مارسيلو جروهي، وبرونو أوفيني، ورومارينيو وبرونو هنريكي، وكريم الأحمدي، وألكسندر بريجوفيتش"، في ظل اقتراب رحيل التونسي أنيس البدري عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وعلم "جول" من مصادره، أن الاتجاه داخل نادي الاتحاد، نحو التعاقد مع اللاعب البرازيلي رافائيل فيجا، لاعب نادي بالميراس، لتدعيم صفوف العميد.

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وأشارت المصادر إلى أن صعوبة الصفقة تكمن في عدم موافقة اللاعب، للقدوم إلى الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضّلًا البقاء مع فريقه.

فيجا الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، يلعب في مركز صانع الألعاب، حيث لعب مع فريقه هذا الموسم 19 مباراة في مختلف البطولات، استطاع خلالهم أن يسجل 4 أهداف.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق مساء يوم الأحد المقبل، في افتتاح مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.