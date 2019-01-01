موعد مباراة الاتحاد ضد الوصل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح ملعب زعبيل بمدينة دبي أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي، وذلك ضمن ذهاب الدور ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20، وستنطلق المباراة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 صفر 1441 هجريًا.

حسم العميد التأهل إلى دور الـ16 بعدما انتصر على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32، قبل أن يتعادلوا سلبياً في مباراة الإياب ليتأهل النمور إلى دور الـ16 في البطولة العربية، ولكن على الجانب المحلي فالمونديالي يُقدم أداءً لا يُرضي جماهيرة حتى الآن، حيث هُزم في 4 مباريات كاملة من 7 جولات خاضها في الدوري السعودي، والتي كانت آخرها ضد الوحدة، ليحتل بذلك المركز الثامن برصيد 9 نقاط فقط.

على الجانب الآخر تأهل الوصل لدور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الهلال السوداني، بعدما انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في دبي قبل أن يُهزم بهدفين مقابل هدف خارج الديار، هذا الهدف الذي صعد بالامبراطور الإماراتي إلى ثمن النهائي، ولكن على المستوى المحلي لم يكن الحال أفضل من مُنافسه "نادي الاتحاد" حيث يحتل يتذيل الوصل جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد نقطة واحدة فقط بعد خوض 4 جولات، حيث هُزم في ثلاث وتعادل في مباراة وحيدة.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الوصل والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الوصل - الاتحاد ملعب زعبيل، دبي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 ميلاديًا،

24 صفر 1441 هجريًا،

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات أبو ظبي الرياضة

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يفتقد الاتحاد لأي من لاعبيه في مباراة الوصل في دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال سواء للإصابة أو للإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب محمد العبدلي الذي تولى تدريب الفريق مؤقتًا خلفاً للمدرب خوسيه لويس سييرا الذي تمت إقالته.

📝📸بعثة الفريق الكروي الأول تصل إلى دبي https://t.co/dJLOHk11jP pic.twitter.com/8cq951F0uS — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 21, 2019

سيدفع المدرب محمد العبدلي بالحارس فواز القرني، وسيعتمد على زياد الصحفي وعبد المحسن فلاته في قلب الدفاع، وسيتواجد إيمليانو فيشيو وخالد السميري كثنائي ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبد الإله المالكي، كارلوس فيانويفا ولويس خيمينيز، وفي الأمام سيتواجد رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - عبد الرحمن العبود

إيمليانو فيشيو - خالد السميري

عبد الإله المالكي - كارلوس فيانويفا - لويس خيمينيز

رومارينيو

الغيابات والتشكيل المتوقع للوصل

لن يفتقد الوصل الإماراتؤ لأي لاعب بسبب الإصابة في مواجهة الاتحاد، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

سيخوض لورينت ريجيكامف مدرب فريق الوصل بالتشكيلة المعتادة للفريق وبطريقة (4-2-3-1)، وسيدفع بالحارس حميد النجار وأمامه كلٌا من عبد الرحمن علي ولوكاس جالفاو في قلب الدفاع، وأمامهم الثنائي خميس إسماعيل وعلي سالمين، ويقود ويليتون خط هجوم الفريق وخلفه كلٌا من علي صالح علي، فيرناندو جايبور، وفابيو دي ليما.

التشكيل | 4-5-1