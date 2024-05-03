موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

مباراة هامة تنتظر كلًا من الاتحاد والاتفاق في الجولة 31 دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل الفريقان إلى هذه المحطة ولهما أهداف متباينة.

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الاتحاد يطمح لدخول المربع الذهبي على أقل تقدير وإنهاء الموسم به، في ظل فشله الأكيد في الحصول على المركز الأول أو حتى الوصافة.

أما الاتفاق فيحتل المركز السابع، ويستطيع أن يحسن مركزه حال الفوز على صاحب المركز الخامس، الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر، 22:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الاتفاق الجمعة 10 مايو 2024

21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات SSC الجوهرة المشعة

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