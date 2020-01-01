موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بملعب وي السلام، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل الأهلي على ملعبه وي السلام ضيفه وادي دجلة، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب البطولة بعد الفوز الكاسح الذي حققه في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري، والذي جعله يكون الفريق الوحيد بعد ثلاث جولات يحقق العلامة الكاملة، 9 نقاط من 9 متاحين، بالبطولة المصرية.

وداي دجلة في الوقت نفسه يحظى ببداية مقبولة بعد أن كان أحد الفرق المنافسة على الهبوط الموسم الماضي، حيث فاز على المقاولون وتعادل مع البنك الأهلي، قبل أن يتلقى أول خسارة له على يد سموحة.

المزيد من الفرق

المباراة تأتي قبل أيام قليلة من مباراة أخرى مهمة للغاية لبطل إفريقيا، الذي يستضيف بعدها سوينديب في إياب الدور الثاني من دوري الأبطال، لذلك فقد يضطر موسيماني إلى إراحة بعض اللاعبين خصوصًا في ظل ضغط المباريات الهائل.

في هذا التقرير نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة.

صلاح في 2020، ماكينة أهداف معطلة ولقب وحيد

ما هو موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة؟

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة هو يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، بملعب وي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.