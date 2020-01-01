صلاح في 2020، ماكينة أهداف معطلة ولقب وحيد

ماذا حقق محمد صلاح في عام 2020 مع ليفربول؟ ما هي أرقامه وألقابه؟

نزل الستار أخيرًا على عام النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول بعد رحلة صعبة وطويلة وشاقة شهدت ظهور فيروس كورونا وتوقف كرة القدم لأشهر طويلة.

الرحلة أرقامها كانت طيبة في بعض الأحيان، ومحبطة في أحيان أخرى، بعدما شارك النجم المصري في 44 مباراة في كل البطولات وبدأ منهم 39 مواجهة أساسيًا.

فيما يلي سنستعرض معكم أهم أرقام محمد صلاح خلال العام 2020 الذي أوشك على الانتهاء:

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ماكينة أهداف معطلة

عام 2020 في بدايته لم يكن هو الأفضل بالنسبة للنجم المصري على مستوى التهديف، فلم يسجل صلاح سوى عشرة أهداف فقط في كل البطولات بنهاية الموسم الماضي.

لكن بداية الموسم الجديد كانت أفضل بشكل واضح حيث سجل حتى الآن 16 هدفًا في كل البطولات مع الفريق.

سبعة أهداف فقط من إجمالي ما سجله محمد صلاح في العام جاءت من ركلات جزاء، صحيح أن الرقم العام بالنسبة له أقل من الطبيعي السابق لكنه لا يزال عددًا كبيرًا من الأهداف.

تمريرات سحرية

على مستوى الصناعة كان محمد صلاح ضمن الأفضل في صفوف ليفربول بالعام الجاري، حيث صنع النجم المصري عشرة أهداف.

وعلى مستوى التمريرات قدم النجم المصري 1367 تمريرة لزملائه في الفريق، منهم 1091 تمريرة صحيحة بنسبة دقة حوالي 80%.

ومن ضمن تلك التمريرات كان هناك 17 تمريرة منحهم لزملائه وضعتهم في مواقف تسجيل مباشرة أمام المرمى.

مراوغات مذهلة

استمر النجم المصري في قدرته الرائعة على مرواغة نجوم الدوري الإنجليزي والفرق الأوروبية الكبيرة في دوري أبطال أوروبا.

وحاول صلاح إتمام 127 مراوغة خلال العام الماضي، منهم 65 مراوغة ناجحة في كل البطولات التي شارك فيها مع الفريق.

القائم والفرص المهدرة!

خلال العام الماضي كان أمام صلاح الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف على حصيلته التي سجلها حتى الآن.

فأهدر محمد صلاح 15 فرصة محققة في كل البطولات، بالإضافة لخمس كرات أبعدها سوء التوفيق بعدما ارتطمت في القائم أو العارضة.

بطولة بـ 100 بطولة

ربما يكون حقق الفريق بطولة الدوري الإنجليزي فقط خلال عام 2020 لكنها هي البطولة الأهم له منذ سنوات، ربما حتى أهم من دوري أبطال أوروبا.

صلاح لعب دورًا هامًا للغاية في تحقيق ذلك اللقب لصالح ليفربول، وربما كان أهم نجوم الفريق على الإطلاق بجوار فيرجيل فان دايك في تحقيق ذلك اللقب.